Европарламент отменил импортные пошлины ЕС для Украины на год

Европарламент поддержал отмену импортных пошлин ЕС на весь украинский экспорт на один год.
За это решение в ответ на последствия войны России против Украины проголосовали 515 евродепутатов, 32 были против, еще 11 воздержались.
Об этом сообщает пресс-служба парламента.
Отмена пошлин касается экспорта из Украины промышленной продукции, фруктов и овощей, а также антидемпинговых пошлин на импорт стали. Таким образом, товары из Украины можно будет ввозить в ЕС без уплаты пошлин. А антидемпинговая пошлина, введенная на украинские товары в течение этого года, не будет взиматься после завершения действия регламента.
Решение Европарламента должен утвердить Совет ЕС. Ожидается, что он вступит в силу в июне.
Напомним, Великобритания уже объявила об отмене пошлин на все товары из Украины. Ранее о возможности отмены пошлин ЕС сообщили источники Bloomberg.
Для украинского бизнеса это открывает дополнительные возможности, а продукция становится конкурентоспособнее на европейском рынке, отмечал премьер-министр Денис Шмыгаль.
ЕС является самым крупным торговым партнером Украины, на долю которого приходилось более 40% товарооборота по итогам 2019 года. Общий объем торговли между ЕС и Украиной достиг 43,3 млрд. евро в 2019 году, при этом экспорт в ЕС составил 19,1 млрд евро. Основные статьи украинского экспорта – железо, сталь, аграрная продукция.
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