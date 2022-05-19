Европарламент отменил импортные пошлины ЕС для Украины на год

Европарламент отменил импортные пошлины ЕС для Украины на год

Европарламент поддержал отмену импортных пошлин ЕС на весь украинский экспорт на один год.

За это решение в ответ на последствия войны России против Украины проголосовали 515 евродепутатов, 32 были против, еще 11 воздержались.

Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Отмена пошлин касается экспорта из Украины промышленной продукции, фруктов и овощей, а также антидемпинговых пошлин на импорт стали. Таким образом, товары из Украины можно будет ввозить в ЕС без уплаты пошлин. А антидемпинговая пошлина, введенная на украинские товары в течение этого года, не будет взиматься после завершения действия регламента.

Решение Европарламента должен утвердить Совет ЕС. Ожидается, что он вступит в силу в июне.

Напомним, Великобритания уже объявила об отмене пошлин на все товары из Украины. Ранее о возможности отмены пошлин ЕС сообщили источники Bloomberg.

Для украинского бизнеса это открывает дополнительные возможности, а продукция становится конкурентоспособнее на европейском рынке, отмечал премьер-министр Денис Шмыгаль.

ЕС является самым крупным торговым партнером Украины, на долю которого приходилось более 40% товарооборота по итогам 2019 года. Общий объем торговли между ЕС и Украиной достиг 43,3 млрд. евро в 2019 году, при этом экспорт в ЕС составил 19,1 млрд евро. Основные статьи украинского экспорта – железо, сталь, аграрная продукция.

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