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Без вступления в НАТО: Италия подала в ООН план мира для Украины

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Без вступления в НАТО: Италия подала в ООН план мира для Украины

Фото: pixabay.com

МИД Италии с участием правительственного дворца Киджи разработал план мира и урегулирования кризиса в Украине. В документе содержатся четыре этапа.

Так, план для мира в Украине включает не только прекращение огня, но и сотрудничество с международными партнерами, в частности Евросоюзом, G7 и ООН.

Об этом сообщает La Repubblica.

По идее Италии, эти этапы будут проходить под наблюдением Международной группы содействия (GIF):

Четыре этапа для мира в Украине:

  • прекращение огня и ликвидация линии боевых столкновений под надзором ООН;
  • вступление Украины в короткий срок в ЕС и нейтральный статус государства без присоединения к НАТО;
  • соглашение между Украиной и Россией о территориях Донбасса и Крыма для разрешения противоречий по международно-признанным границам;
  • новый многосторонний договор о мире и безопасности в Европе, который должен обеспечить контроль за вооружениями и предотвращение конфликтов.

Этот план 18 мая был представлен главой МИД Италии Луиджи Ди Майо в Нью-Йорке. Документ уже был передан генсеку ООН Антонио Гуттерешу.

Напомним, накануне советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что прекращение огня невозможно до полного вывода российских войск и освобождения оккупированных территорий.

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