Без вступу до НАТО: Італія подала до ООН план миру для України

Без вступу до НАТО: Італія подала до ООН план миру для України

МЗС Італії за участю урядового палацу Кіджі розробили план миру та врегулювання кризи в Україні. В документі містяться чотири етапи.

Так, план для миру в Україні включає не лише припинення вогню, але й співпрацю з міжнародними партнерами, зокрема Євросоюзом, G7 та ООН.

Про це повідомляє La Repubblica.

За ідеєю Італії, ці етапи відбуватимуться під наглядом Міжнародної групи сприяння (GIF):

Чотири етапи для миру в Україні:

припинення вогню та ліквідація лінії бойових зіткнень під наглядом ООН;

вступ України за короткий термін до ЄС та нейтральний статус держави без приєднання до НАТО;

угода між Україною та Росією щодо територій Донбасу та Криму для вирішення протиріч за міжнародно-визнаними кордонами;

новий багатосторонній договір про мир та безпеку в Європі, який має забезпечити контроль за озброєннями та запобігання конфліктам.

Цей план 18 травня був представлений головою МЗС Італії Луїджі Ді Майо у Нью-Йорку. Документ вже передали генсеку ООН Антоніо Гуттерешу.

Нагадаємо, напередодні радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що припинення вогню неможливе до повного виведення російських військ та звільнення окупованих територій.

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