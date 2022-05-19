Австралія передасть Україні понад 30 бронетранспортерів та іншу військову допомогу

Уряд Австралії передасть уряду України 14 бронетранспортерів (БТР) M113 і ще 20 бронеавтомобілів Bushmaster (PMV).

Крім того, Австралія доставить 60 палетів медичних товарів, а також три палети обладнання для радіаційного моніторингу та засобів індивідуального захисту від імені Австралійського управління радіаційного захисту та ядерної безпеки (ARPANSA) та Австралії.

Про це повідомив міністр оборони Австралії Пітер Даттон на своєму сайті.

"Ця додаткова допомога надалі підтримуватиме уряд України у його відповіді на жорстоке, невпинне й незаконне вторгнення Росії", - йдеться в повідомленні міністра.

За словами Даттоа, нова допомога Україні складе ще 60,9 мільйонів доларів. Це збільшить загальну підтримку України з боку Австралії, яка сьогодні вже склала понад 285 мільйонів доларів.

"Уряд не розголошуватиме подальші конкретні деталі постачання чи способи доставки на прямий запит українських посадовців та інших наших партнерів", - наголосив міністр.

Нагадаємо, раніше уряд Австралії передав уряду України шість легких буксируваних гаубиць M777 калібру 155 мм та боєприпаси до них.

Як Україна втрачала зброю за часи незалежності і як тепер розвивати оборонну галузь - "Нічна варта"