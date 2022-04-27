Австралія надає Україні гаубиці та боєприпаси (фото)

Австралія передає Україні 155-мм гаубиці М-777. Ця нова підтримка України у розмірі $26,7 млн збільшує загальний внесок Австралії в оборонну військову допомогу Україні до більш ніж $225 млн.

Уряд Австралії передає уряду України шість легких буксируваних гаубиць M777 калібру 155 мм та боєприпаси до них.

Про це йдеться у пресрелізі прем'єр-міністра Австралії Скотта Моррісона та міністра оборони Австралії Пітера Даттона, який оприлюднив посол України в Австралії Василь Мирошниченко у середу, 27 квітня.

"Ця підтримка надається після запиту США та посла України в Австралії про надання важкого артилерійського озброєння та боєприпасів Збройним силам України у зв'язку з активізацією Росією наступу на Донбасі. Ця додаткова військова допомога ще більше підтримає Україну у її відповіді на жорстоке, безжальне та незаконне вторгнення Росії", - йдеться в повідомленні.

Також читайте У Палаті представників США сьогодні розглянуть закон про лендліз для України

Ця нова підтримка України у розмірі $26,7 млн збільшує загальний внесок Австралії в оборонну військову допомогу Україні до більш ніж $225 млн.

Крім того, Австралія надає гуманітарну допомогу на суму $65 млн з фокусом на захист жінок, дітей та людей похилого віку, зокрема на продукти харчування, житло та предмети першої необхідності. Австралія також постачає не менше ніж 70 тис. тонн енергетичного вугілля для живлення українського опору", - наголошується в повідомленні.

Зазначено, що уряд Австралії продовжить шукати можливості для подальшої військової допомоги там, де він зможе оперативно надати необхідні можливості Збройним силам України.

"Уряд Австралії знову заявляє про свою рішучу підтримку суверенітету та територіальної цілісності України, а також народу України. Австралія підтримує народ України і знову закликає Росію припинити неспровоковане, несправедливе та незаконне вторгнення в Україну. Уряд не розкриватиме механізмів доставки за прямим запитом українських офіційних осіб та інших партнерів", - наголошується в пресрелізі.

Нагадаємо, уряд Канади схвалив передачу Україні певної кількості гаубиць типу М-777. Крім того, Канада надала Україні значну кількість додаткових протиброньових боєприпасів Carl Gustaf за запитом Києва.

Міністр із питань збройних сил Британії заявив, що Україна може цілком легітимно атакувати об'єкти в Росії