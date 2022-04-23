Канада надіслала Україні гаубиці

Канада продовжує надавати Україні військову техніку, необхідну для боротьби та перемоги у війні з Росією.

Уряд Канади схвалив передачу Україні певної кількості гаубиць типу М-777. Крім того, Канада надала Україні значну кількість додаткових протиброньових боєприпасів Carl Gustaf за запитом Києва.

Про це йдеться у заяві уряду.

«Як заявив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо на початку цього тижня, Канада надала ЗСУ важку артилерію, як того просила Україна. Канада разом зі своїми американськими союзниками передала ЗСУ ряд гаубиць типу M-777 та відповідних боєприпасів», – йдеться у заяві.

Зазначається, що гаубиця M-777 легша і менша, але потужніша за будь-яку гармату такого типу. M-777 здатна точно вражати цілі на відстані до 30 км.

Крім того, Канада надала Україні значну кількість додаткових протиброньових боєприпасів Carl Gustaf за запитом Києва.

Канада також перебуває в процесі завершення контрактів на ряд броньованих машин комерційного зразка, які будуть відправлені в Україну якнайшвидше, а також контрактів на обслуговування та ремонт спеціалізованих камер безпілотників, які Канада вже поставила Україні.

Загалом з січня 2022 року Канада виділила понад 118 млн дол. на військову техніку для підтримки України. У бюджеті на 2022 рік Канада також виділила 500 млн дол. додаткової військової допомоги Україні на 2022-23 фінансовий рік. Також читайте Оборонне чи наступальне: Маляр відповіла на запитання про озброєння для України

«У той час, як українці борються за захист свого суверенітету, свободи та незалежності, Канада продовжує надавати Україні військову техніку, необхідну для боротьби та перемоги у цій війні», – заявила міністр оборони Аніта Ананд.

Раніше лідери США, Великої Британії та Канади заявили, що планують надати Україні важке озброєння включно з артилерією.

Союзники відремонтувати українські винищувачі і передали додаткові

Читайте також: