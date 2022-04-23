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Канада надіслала Україні гаубиці

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Канада надіслала Україні гаубиці

Associated Press

Канада продовжує надавати Україні військову техніку, необхідну для боротьби та перемоги у війні з Росією.

Уряд Канади схвалив передачу Україні певної кількості гаубиць типу М-777. Крім того, Канада надала Україні значну кількість додаткових протиброньових боєприпасів Carl Gustaf за запитом Києва.

Про це йдеться у заяві уряду.

«Як заявив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо на початку цього тижня, Канада надала ЗСУ важку артилерію, як того просила Україна. Канада разом зі своїми американськими союзниками передала ЗСУ ряд гаубиць типу M-777 та відповідних боєприпасів», – йдеться у заяві.

Зазначається, що гаубиця M-777 легша і менша, але потужніша за будь-яку гармату такого типу. M-777 здатна точно вражати цілі на відстані до 30 км.

Крім того, Канада надала Україні значну кількість додаткових протиброньових боєприпасів Carl Gustaf за запитом Києва.

Канада також перебуває в процесі завершення контрактів на ряд броньованих машин комерційного зразка, які будуть відправлені в Україну якнайшвидше, а також контрактів на обслуговування та ремонт спеціалізованих камер безпілотників, які Канада вже поставила Україні.

Загалом з січня 2022 року Канада виділила понад 118 млн дол. на військову техніку для підтримки України. У бюджеті на 2022 рік Канада також виділила 500 млн дол. додаткової військової допомоги Україні на 2022-23 фінансовий рік.

«У той час, як українці борються за захист свого суверенітету, свободи та незалежності, Канада продовжує надавати Україні військову техніку, необхідну для боротьби та перемоги у цій війні», – заявила міністр оборони Аніта Ананд.

Раніше лідери США, Великої Британії та Канади заявили, що планують надати Україні важке озброєння включно з артилерією.

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