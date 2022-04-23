Канада отправила Украине гаубицы

Канада продолжает предоставлять Украине военную технику, необходимую для борьбы и победы в войне с Россией.

Правительство Канады одобрило передачу Украине определенного количества гаубиц типа М-777. Кроме того, Канада предоставила Украине значительное количество дополнительных противоброневых боеприпасов Carl Gustaf по запросу Киева.

Об этом говорится в заявлении правительства.

«Как заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо в начале этой недели, Канада предоставила ВСУ тяжелую артиллерию, как того просила Украина. Канада вместе со своими американскими союзниками передала ВСУ ряд гаубиц типа M-777 и соответствующих боеприпасов», – говорится в заявлении.

Отмечается, что гаубица M-777 легче и меньше, но мощнее любого орудия такого типа. M-777 способна точно поражать цели на расстоянии до 30 км.

Канада предоставила Украине значительное количество дополнительных противоброневых боеприпасов Carl Gustaf по запросу Киева.

Канада также находится в процессе завершения контрактов на ряд бронированных машин коммерческого образца, которые будут отправлены в Украину как можно быстрее, а также контракты на обслуживание и ремонт специализированных камер беспилотников, которые Канада уже поставила Украине.

Всего с января 2022 Канада выделила более 118 млн дол. на военную технику для поддержки Украины. В бюджете на 2022 год Канада также выделила 500 млн. дол. дополнительной военной помощи Украине на 2022-23 финансовый год. Также читайте Оборонное или наступательное: Маляр ответила на вопрос о вооружении для Украины

«В то время как украинцы борются за защиту своего суверенитета, свободы и независимости, Канада продолжает предоставлять Украине военную технику, необходимую для борьбы и победы в этой войне», – заявила министр обороны Анита Ананд.

Ранее лидеры США, Великобритании и Канады заявили, что планируют предоставить Украине тяжелое вооружение, включая артиллерию.

Союзники отремонтировали украинские истребители и передали дополнительные

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