Зеленський повідомив, що Захід нарешті надає Україні необхідне озброєння для ЗСУ

Постачання необхідного озброєння для Збройних сил України - це питання номер один для Офісу президента.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що західні партнери нарешті постачають Україні необхідне озброєння, яке вона просила від початку повномасштабного російського вторгнення. Яке саме озброєння отримує армія України від Заходу - голова держави не розкрив.

Про це Зеленський розповів у традиційному відеозверненні щодо ситуації з війною в Україні.

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"Як і кожного ранку, як і кожного дня, як і кожного вечора ми сьогодні приділяли максимальну увагу тому, щоб забезпечити наших військових усією необхідною зброєю. Це завдання номер один для нашої держави. І я вдячний усім нашим партнерам, які нарешті нас почули. Які передають нам саме те, що ми просили. Бо ми точно знаємо, що з цією зброєю ми зможемо врятувати життя тисяч людей. І можемо показати окупантам, що день, коли вони будуть змушені залишити Україну, наближається", - сказав Зеленський.

Звернення Президента України Володимира Зеленського за підсумками 58-го дня війни

Нагадаємо, в цьому ж зверненні щодо українців Зеленський розповів про мрію російських окупантів.

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