Зеленський назвав місця, де зараз вирішується доля цієї війни

Зеленський назвав місця, де зараз вирішується доля цієї війни

Збройні Сили України продовжують стримувати атаки російських загарбників на сході та півдні нашої держави.

Ізюмський напрямок, Донбас, Приазов'я, Маріуполь, Херсонська область – це ті місця, де зараз вирішується доля цієї війни та майбутнього нашої держави.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у Facebook.

"У Слов'янську, Краматорську, загалом у Донецькій області, у Попасній та загалом у Луганській області, у Харкові, у навколишніх районах окупанти намагаються реалізувати примітивну мету – вбити якнайбільше і знищити все, що вони бачать. І я вдячний кожному нашому захиснику і кожній нашій захисниці, які хоробро тримаються та привчають російську армію до думки про те, що російські шанси у цій війні можуть бути меншими, ніж українські", - наголосив президент.

Нагадаємо, раніше український президент прокоментував незгоду РФ припинити вогонь під час відзначення одного з найбільших християнських свят.

Звернення Президента України Володимира Зеленського за підсумками 58-го дня війни

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