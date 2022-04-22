Зеленський назвав місця, де зараз вирішується доля цієї війни

Збройні Сили України продовжують стримувати атаки російських загарбників на сході та півдні нашої держави.
Ізюмський напрямок, Донбас, Приазов'я, Маріуполь, Херсонська область – це ті місця, де зараз вирішується доля цієї війни та майбутнього нашої держави.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у Facebook.
"У Слов'янську, Краматорську, загалом у Донецькій області, у Попасній та загалом у Луганській області, у Харкові, у навколишніх районах окупанти намагаються реалізувати примітивну мету – вбити якнайбільше і знищити все, що вони бачать. І я вдячний кожному нашому захиснику і кожній нашій захисниці, які хоробро тримаються та привчають російську армію до думки про те, що російські шанси у цій війні можуть бути меншими, ніж українські", - наголосив президент.
Нагадаємо, раніше український президент прокоментував незгоду РФ припинити вогонь під час відзначення одного з найбільших християнських свят.
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