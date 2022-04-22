Зеленский назвал места, где сейчас решается судьба этой войны

Вооруженные Силы Украины продолжают удерживать атаки российских захватчиков на востоке и юге нашего государства.
Изюмское направление, Донбасс, Приазовье, Мариуполь, Херсонская область – это те места, где решается судьба этой войны и будущего нашего государства.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Facebook.
"В Славянске, Краматорске, в целом в Донецкой области, в Попасной и в целом в Луганской области, в Харькове, в окрестных районах оккупанты пытаются реализовать примитивную цель – убить как можно больше и уничтожить все, что они видят. И я благодарен каждому нашему защитнику и каждой нашей защитнице, которые храбро держатся и приучают российскую армию к мнению о том, что российские шансы в этой войне могут быть меньше, чем украинские", — подчеркнул президент.
Напомним, ранее украинский президент прокомментировал несогласие РФ прекратить огонь во время празднования одного из величайших христианских праздников.
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