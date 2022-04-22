Світовий банк надасть Україні 4,8 мільярда доларів на відбудову країни у відповідь на звернення президента Володимира Зеленського.

Світовий банк підтримує фінансово Україну.

Про це повідомив в Instagram президент України Володимир Зеленський.

"Вдячний за те, що нас чують і підтримують. З такою допомогою зможемо швидко відновити державу", – написав Зеленський.

За попередньою оцінкою Світового банку, загальна сума збитків, завданих Україні Росією внаслідок широкомасштабного вторгнення, становить приблизно 60 мільярдів доларів, або 40% валового внутрішнього продукту.

Нагадаємо, Володимир Зеленський під час виступу на конференції через відеозв’язок окреслив набагато більші витрати та потреби у фінансуванні. Він сказав, що Україні потрібно 7 мільярдів доларів на місяць, щоб компенсувати економічні втрати, спричинені вторгненням Росії.

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