Зеленський нагородив 48 українських героїв

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про нагородження українських захисників.
Державними нагородами відзначено 48 героїв.
Про це глава держави сказав у своєму відеозверненні ввечері 22 квітня.
"Традиційно ввечері підписав указ про нагородження наших героїв. Державними нагородами відзначені 48 захисників України. За мужність у бойових діях, за зразкове виконання військового обов'язку", – повідомив очільник країни.
Нагадаємо, Зеленський назвав мрію російських окупантів – "Вкрасти унітаз і померти". Президент зазначив, що від поведінки загарбників лише шок.
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