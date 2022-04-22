Зеленский наградил 48 украинских героев

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о награждении украинских защитников.

Государственными наградами отмечены 48 героев.

Об этом глава государства сказал в своем видеообращении вечером 22 апреля.

"Традиционно вечером подписал указ о награждении наших героев. Государственными наградами отмечены 48 защитников Украины. За мужество в боевых действиях, за образцовое исполнение воинского долга", – сообщил глава государства.

Напомним, Зеленский назвал мечту российских оккупантов — "Украсть унитаз и умереть". Президент отметил, что от поведения захватчиков только шок.

Обращение Президента Украины Владимира Зеленского по итогам 58 дня войны

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