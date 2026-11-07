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- Астрологія
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Астрологічний прогноз на 7 листопада
Плануючи свій день, ми дедалі частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, не порадять нічого поганого.
Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На яку частину тіла слід звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого категорично не можна робити? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.
Ця місячна доба має такі характеристики:
Астрологічна порада дня: будь-які починання виявляться вдалими, тому не варто втрачати сприятливу нагоду досягти успіху в тій сфері життя, яка є найважливішою для кожної конкретної людини.
Символ дня: лотос.
Стихія дня: вода.
Щасливе число дня: 1.
Щасливий колір дня: бузковий, білий.
Щасливі камені дня: арагоніт, андалузит.
За яку частину тіла відповідає: серце, очі.
Хвороби дня: важливо дбати про зір і стежити за рівнем артеріального тиску.
Раціон на день: крупи та м’ясо слід замінити овочами та зеленню.
Стрижка дня: один із найсприятливіших днів для стрижки — вона додає шарму та привабливості.
Магія та містика дня: можна займатися домашньою магією — насамперед, захистом свого дому.
Сни дня: сни цієї ночі не містять важливої інформації.
Табу дня: не можна нічого ламати й руйнувати — навіть папір цього дня краще не рвати.
Цитата дня: «Рухливе сильніше за нерухоме» (Еріх Марія Ремарк).
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