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У Польщі затримали двох шпигунів з Росії та Білорусі

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У Польщі затримали двох шпигунів з Росії та Білорусі

Сайт уряду Польщі

Затримані збирали дані про функціонування ЗС Польщі, зокрема щодо розташування армійських підрозділів.

Служба військової контррозвідки (SKW) Польщі виявила двох шпигунів – з Росії та Білорусі. 

Їм висунуто обвинувачення й заарештовано на три місяці. Слідство веде Окружна прокуратура у Варшаві.

Про це повідомляється на сайті уряду Польщі.

Росіянин та білорус, які діяли від імені російської розвідки проти Польщі, збирали дані про функціонування ЗС Польщі, зокрема щодо розташування армійських підрозділів у прикордонній зоні з Білоруссю.

"Затримані 21 та 22 квітня 2022 року чоловіки підозрюються у шпигунській діяльності на користь російських спецслужб. Їм обом було пред'явлено звинувачення у скоєнні злочину. За клопотанням районної прокуратури Варшави суд ухвалив тимчасово заарештувати підозрюваних на три місяці", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на початку квітня прокуратура Польщі затримала росіянина, який постійно проживав на території країни, за підозрою у шпигунстві на користь Росії.  

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