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У Польщі затримали росіянина за підозрою у шпигунстві

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У Польщі затримали росіянина за підозрою у шпигунстві

gettyimages.com

Затриманий росіянин постійно проживав на території Польщі.

Прокуратура Польщі затримала росіянина, який постійно проживав на території країни, за підозрою у шпигунстві на користь Росії.  

Про це повідомляється на сайті прокуратури Польщі.

"Висновки Служби військової контррозвідки свідчать про те, що чоловік займався шпигунською діяльністю на користь розвідки Російської Федерації. Він мав, серед іншого, збирати інформацію про військові частини, їхню техніку та укомплектованість", - йдеться у повідомленні.

Суд обрав підозрюваному тимчасовий арешт на три місяці, однак йому може загрожувати до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Польщі заарештували двох білорусів, які збирали дані про військові об'єкти.

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