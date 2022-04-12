У Польщі затримали росіянина за підозрою у шпигунстві

У Польщі затримали росіянина за підозрою у шпигунстві

Затриманий росіянин постійно проживав на території Польщі.

Прокуратура Польщі затримала росіянина, який постійно проживав на території країни, за підозрою у шпигунстві на користь Росії.

Про це повідомляється на сайті прокуратури Польщі.

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"Висновки Служби військової контррозвідки свідчать про те, що чоловік займався шпигунською діяльністю на користь розвідки Російської Федерації. Він мав, серед іншого, збирати інформацію про військові частини, їхню техніку та укомплектованість", - йдеться у повідомленні.

Суд обрав підозрюваному тимчасовий арешт на три місяці, однак йому може загрожувати до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Польщі заарештували двох білорусів, які збирали дані про військові об'єкти.

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