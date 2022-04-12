В Польше задержан россиянин по подозрению в шпионаже

В Польше задержан россиянин по подозрению в шпионаже

Задержанный россиянин постоянно проживал на территории Польши.

Прокуратура Польши задержала постоянно проживавшего на территории страны россиянина по подозрению в шпионаже в пользу России.

Об этом сообщается на сайте прокуратуры Польши.

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"Выводы Службы военной контрразведки свидетельствуют о том, что мужчина занимался шпионской деятельностью в пользу разведки Российской Федерации. Он должен был, среди прочего, собирать информацию о воинских частях, их технике и укомплектованности", — говорится в сообщении.

Суд избрал подозреваемому временный арест на три месяца, однако ему может грозить до 10 лет лишения свободы.

Напомним, в Польше арестовали двух белорусов, собиравших данные о военных объектах.

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