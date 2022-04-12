Пять-семь миллиардов долларов в месяц: Минфин прогнозирует дефицит госбюджета

Правительство сократило расходы госбюджета, но этого мало.

Министерство финансов прогнозирует рост дефицита государственного бюджета Украины.

Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко в интервью Financial Times.

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По его словам, потери бюджета могут возрасти от 2,7 миллиарда долларов в марте до 5-7 миллиардов долларов в апреле и мае.

"Мы находимся в состоянии сильного стресса, в самом плохом состоянии. Это вопрос выживания нашей страны. Мы можем сократить некоторые расходы, но это не может покрыть дефицита", — подчеркнул глава министерства.

В результате войны на территории Украины уже известно более семи тысяч разрушенных и поврежденных домов. Кроме того, из-за боевых действий около 30% украинских предприятий остановились, а 45% работают частично. Также уменьшилось на 35% потребление электроэнергии. Сократилась торговля, подчеркнул Марченко.

Несмотря на то, что правительство сократило расходы госбюджета более чем на 6 млрд долларов, этого мало. По словам главы Минфина, доходы лишь несколько превышают половину поступлений довоенного уровня. В то же время Украина продолжит проводить платежи по госдолгу во избежание дефолта или реструктуризации, подчеркнул Сергей Марченко.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины выделил миллиард гривен на восстановление освобожденных от российских оккупантов территорий. Деньги в первую очередь направят на восстановление уничтоженной россиянами инфраструктуры. Это только первый этап восстановления Украины.

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