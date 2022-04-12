П'ять-сім мільярдів доларів на місяць: Мінфін прогнозує дефіцит держбюджету

Уряд скоротив видатки держбюджету, але цьго мало.

Міністерство фінансів України прогнозує зростання дефіциту державного бюджету України.

Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв'ю Financial Times.

Також читайте За яких умов банки можуть заблокувати зарахування готівки фізичною особою

За його словами, втрати бюджету можуть зрости від 2,7 мільярда доларів у березні до 5-7 мільярдів доларів у квітні та травні.

"Ми перебуваємо у стані сильного стресу, у найгіршому стані. Це питання виживання нашої країни. Ми можемо скоротити деякі витрати, але це не може покрити дефіциту", - наголосив очільник міністерства.

Внаслідок війни на території України вже відомо про понад сім тисяч зруйнованих і пошкоджених будинків. Крім того, через бойові дії близько 30% українських підприємств зупинилося, а 45% працюють частково. Також зменшилося на 35% споживання електроенергії. Скоротилася торгівля, наголосив Марченко.

Попри те, що уряд скоротив видатки держбюджету на понад 6 млрд доларів, цього мало. За словами очільника Мінфіну, доходи лише трохи перевищують половину надходжень довоєнного рівня. Водночас Україна продовжить проводити платежі за держборгом, щоб уникнути дефолту чи реструктуризації, наголосив Сергій Марченко.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів України виділив мільярд гривень на відбудову звільнених від російських окупантів територій. Гроші першочергово спрямують на відновлення знищеної росіянами інфраструктури. Це - лише перший етап віднбудови України.

Читайте також: