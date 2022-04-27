Росіяни двічі вдарили фосфорними снарядами по Авдіївці

Російська армія двічі вдарила фосфорними снарядами по Авдіївці на Донеччині.

Спочатку окупанти завдали удару ввечері 26 квітня в районі коксохімічного заводу. Вранці 27 квітня - у центрі Авдіївки.

Про це розповів голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

За його словами, внаслідок ворожих обстрілів у місті зайнялося декілька пожеж. Крім того, слідом за другим обстрілом росіяни завдали по Авдіївці авіаудару: поцілили у багатоповерхівку. Відомо про щонайменше одного пораненого.

Також Збройні сили України відбили спробу прориву російських військ на цьому напрямку, наголосив голова Донецької ОВА.

Як повідомлялося, на Донецькому напрямку підрозділи ворога ведуть активні дії практично вздовж всій лінії зіткнення. Основні зусилля противника зосереджені на веденні наступальних дій на Сєверодонецькому, Попаснянському і Курахівському напрямках з метою взяття під повний контроль Попасної, Рубіжного та розвитку наступу на Лиман, Сєверодонецьк і Слов’янськ.

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