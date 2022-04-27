В Польше задержаны два шпиона из России и Беларуси

Задержанные собирали данные о функционировании ВС Польши, в частности, о расположении армейских подразделений.
Служба военной контрразведки (SKW) Польши обнаружила двух шпионов – из России и Беларуси.
Им предъявлены обвинения, их арестовали на три месяца. Следствие ведет Окружная прокуратура в Варшаве.
Об этом сообщается на сайте правительства Польши.
Россиянин и белорус, действовавшие от имени российской разведки против Польши, собирали данные о функционировании ВС Польши, в частности, о расположении армейских подразделений в приграничной зоне с Беларусью.
"Задержанные 21 и 22 апреля 2022 года мужчины подозреваются в шпионской деятельности в пользу российских спецслужб. Им было предъявлено обвинение в совершении преступления. По ходатайству районной прокуратуры Варшавы суд постановил временно арестовать подозреваемых на три месяца", - говорится в сообщении.
Напомним, в начале апреля прокуратура Польши задержала постоянно проживавшего на территории страны россиянина по подозрению в шпионаже в пользу России.
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