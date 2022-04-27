У Палаті представників США сьогодні розглянуть закон про лендліз для України

У Палаті представників США сьогодні розглянуть закон про лендліз для України

Комітет із правил Палати представників США 27 квітня розгляне закон про лендліз для України.

США допомагають Україні від самого початку російського вторгнення, надаючи техніку, озброєння та продукцію подвійного призначення. Зокрема, американський Сенат вже схвалив програму лендлізу.

Про це йдеться на сайті комітету.

Зазначається, що Комітет з правил збереться о 14:00 за місцевим часом (о 21:00 за Києвом) у Капітолії, аби розглянути акт S. 3522 — Закон про ленд-ліз на захист демократії в Україні.

Слід зазначити, що Сенат Сполучених Штатів одноголосно проголосував за закон про відродження програми часів Другої світової війни. Це дасть можливість президенту США Джо Байдену ефективніше відправляти Україні зброю для захисту від агресії РФ і де-факто дарувати обладнання з положеннями, що передбачають, що країни-отримувачі повинні повернути гроші США пізніше.

До того ж, помічник міністра оборони США та прессекретар Пентагону Джон Кірбі 12 квітня сказав, Сполучені штати Америки хочуть, щоб Україна виграла у війні проти російського агресора.

Ленд-ліз для України у США зареєстрували ще у січні - "Нічна варта"

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