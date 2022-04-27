В Палате представителей США сегодня рассмотрят закон о ленд-лизе для Украины

В Палате представителей США сегодня рассмотрят закон о ленд-лизе для Украины

Комитет по правилам Палаты представителей США 27 апреля рассмотрит закон о ленд-лизе для Украины.

США помогают Украине с самого начала российского вторжения, предоставляя технику, вооружение и двойное назначение. В частности, американский Сенат уже одобрил программу ленд-лиза.

Об этом идет речь на сайте комитета.

Отмечается, что Комитет по правилам соберется в 14:00 по местному времени (в 21:00 по Киеву) в Капитолии, чтобы рассмотреть акт S. 3522 – Закон о ленд-лизе в защиту демократии в Украине.

Следует отметить, что Сенат Соединенных Штатов единогласно проголосовал за закон о возрождении программы времен Второй мировой войны. Это позволит президенту США Джо Байдену эффективнее отправлять Украине оружие для защиты от агрессии РФ и де-факто дарить оборудование с предусматривающими положениями, что страны-получатели должны вернуть деньги США позже.

К тому же помощник министра обороны США и пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби 12 апреля сказал, Соединенные штаты Америки хотят, чтобы Украина выиграла в войне против российского агрессора.

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