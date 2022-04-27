Окупанти обстріляли Зеленодольськ: що відомо про стан постраждалого

Окупанти обстріляли Зеленодольськ: що відомо про стан постраждалого

В результат обстрілу Криворізької ТЕС в Зеленодольську постраждав чоловік.

Він перебуває у стані середньої важкості, його обличчя посікло склом.

Про це в ефірі телемарафону повідомив голова Криворізької вйськової адмністрації Олександр Вілкул.

У середу, 27 квітня, російські окупанти обстріляли місто Зеленодольськ Дніпропетровської області. В результаті обстрілу постраждав співробітник енергетичного підприємства.

Олександр Вілкул під час телемарафону розповів, що постраждалого ушпиталили, його життю нічого не загрожує.

"Один зі співробітників станції поранений. Евакуйований до лікарні Кривого Рогу. Стан середньої важкості, є елементи вибухової контузії, а обличчя посічене склом. Мені доповідав головний лікар, що життю постраждалого нічого не загрожує",– розповів Вілкул.

Він також зазначив, що з пожежею після обстрілу рятувальники боролися кілька годин і ближче до ранку її вдалося локалізувати.

Нагадаємо, що сьогодні, 27 квітня, окупанти обстріляли Зеленодольську громаду, зокрема влучили в підприємство енергетичної інфраструктури.