У Дніпрі посеред вулиці знайшли протипіхотну міну

У Дніпрі на вулиці Калиновій 19 травня знайшли протипіхотну міну. Її помітив перехожий у кущах біля будинку і зателефонував на лінію "101".

Про це повідомляє "Інформатор".

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст. 263-й КК України - незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами. Вони з'ясовують, як міна потрапила на подвір'я.

Нагадаємо, у центрі Дніпра у вантажівки FAW відмовили гальма і вона врізалася в стовп. Водій виїхав на пішохідну зону, щоб не влаштувати ДТП, ледве не збив жінку та зніс антипаркувальні стовпчики.

"Укрзалізниця" призначила один потяг з евакуаційних зон: "Покровськ – Дніпро – Львів"

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