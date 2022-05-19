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Поліція Дніпропетровщини евакуювала з Бахмута мирних мешканців

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Поліція Дніпропетровщини евакуювала з Бахмута мирних мешканців

Фото: Національна поліція Дніпропетровської області

Правоохоронці Дніпропетровщини допомогли евакуювати 40 мирних мешканців міста Бахмут Донецької області. А мешканцям села Дружківка разом з волонтерами передали допомогу.

Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції області.

Як стало відомо, поліцейські офіцери Піщанської територіальної громади приїхали до Донецької області та передали її жителям  гуманітарну допомогу.

Крім того, до безпечного місця в Дніпропетровській області вони евакуювали чотири десятки мирних мешканців.

“Врятованих громадян вони доправили у безпечне місце до тимчасового притулку Дніпропетровщини. Аби знов побачити усмішку на обличчях врятованих діточок та їх батьків поліцейські розповідали їм кумедні історії із свого життя, та наостанок волонтери подарували малюкам м’які іграшки”, - розповіли в Нацполіції області.

Нагадаємо, що окупанти обстріляли Інститут проблем ендокринної патології у Харкові.

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