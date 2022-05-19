Пес Патрон змінив "бронік" на вишиванку: зворушливе фото

Сьогодні, в День вишиванки, помічник саперів пес Патрон змінив “бронік” на вишиванку.

Про це повідомляють в пресслужбі ДСНС України.

“Підтримуючи традиції, сьогодні наш Патрон змінив свій "бронік" на вишиванку. Виглядає круто, як ви вважаєте? Доречі, роботу на сьогодні ніхто не відміняв - відшуковуємо, розміновуємо, працюємо на перемогу”, - наголосили в ДСНС України.

Нагадаємо, що у Черкасах створили бойову вишиванку для ЗСУ.

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