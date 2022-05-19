Окупанти обстріляли Інститут проблем ендокринної патології у Харкові

Російські окупанти продовжують гатити по Харкову.

На Харківщині тривають бойові дії високої інтенсивності. Російські окупанти намагаються утримати зайняті рубежі на Харківському напрямку, провести контратаки. Українські захисники завдають ворогу серйозних втрат.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

Рано-вранці 19 травня окупанти атакували Київський район Харкова. За даними ОВА, обстріл стався близько 4:00. Ворожий снаряд влучив у котельню Інституту проблем ендокринної патології.

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За попередніми даними, постраждалих немає. Протягом доби солдати армії агресора обстрілювали Циркуни, Прудянку, Вільхуватку. У результаті троє цивільних постраждали.

У селі Циркуни Харківського району пошкоджені два приватні домоволодіння. Вночі госпіталізували 63-річну жінку, яка поранена внаслідок обстрілу у Лозівському районі.

В Ізюмському напрямку окупанти з артилерії вели наступальні бойові дії в районі Великої Комишувахи. На окремих ділянках зазнав значних втрат та був змушений відступити.

Нагадаємо, близько 25% території Харківської області окуповано, але показник зменшується.