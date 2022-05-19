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У США випустили комікс про історію життя Зеленського (фото)

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У США випустили комікс про історію життя Зеленського (фото)

Фото: TidalWave Comics

Про історію життя президента України Володимира Зеленського - від коміка до лідера часів війни - в США випустили комікс.

Про це повідомляє TidalWave Comics

Глянцевий комікс містить 26 кольорових сторінок. Його автор - Майкл Фрізелл, художник - Пабло Мартінена.

У коміксі зображено Зеленського на сцені "Кварталу 95", біля президента США Дональда Трампа, з командою Офісу президента, тощо. 

Придбати комікс можна на Аmazon.com за 7,99 доларів (236 гривень). Частину коштів від продажу автори обіцяють передати Міжнародному Червоному Хресту.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що підписав укази про подовження воєнного стану та мобілізації в Україні, щоб прогнати окупантів і гарантувати державі реальну безпеку.

Скріншот з сайту Amazon.com / ©
Скріншот з сайту Amazon.com
Фото: TidalWave Comics / ©
Фото: TidalWave Comics
Фото: TidalWave Comics / ©
Фото: TidalWave Comics

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