У Черкасах створили бойову вишиванку для ЗСУ (фото)

У Черкасах створили бойову вишиванку для ЗСУ (фото)

У Черкасах місцеві художники разом із бійцем тероборони створили бойову вишиванку. Вони запевняють, що аналогів такій у світі не існує.

Про це повідомили на сторінці 188 окремої бригади територіальної оборони в Facebook.

Ініціатива створення вишиванки, кажуть, належить бійцю, який є фахівцем із мистецтвознавства.

"Спільною працею бійців тероборони і митців створили стильну, колоритну та сучасну вишивку, яку можна носити на бойовій сорочці ЗСУ. Першими моделями, безумовно, стали автори ідеї", - розповіли в теробороні.

Нагадаємо, до Дня української вишиванки у Чернівцях збирали вишиті сорочки для військових. На запит бійців відгукнулися майстрині з усієї країни.

Фото: 118 окрема бригада територіальної оборони

Фото: 118 окрема бригада територіальної оборони

У Чернівцях збирають вишиванки для українських бійців

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