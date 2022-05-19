У Черкасах створили бойову вишиванку для ЗСУ (фото)

У Черкасах місцеві художники разом із бійцем тероборони створили бойову вишиванку. Вони запевняють, що аналогів такій у світі не існує.
Про це повідомили на сторінці 188 окремої бригади територіальної оборони в Facebook.
Ініціатива створення вишиванки, кажуть, належить бійцю, який є фахівцем із мистецтвознавства.
"Спільною працею бійців тероборони і митців створили стильну, колоритну та сучасну вишивку, яку можна носити на бойовій сорочці ЗСУ. Першими моделями, безумовно, стали автори ідеї", - розповіли в теробороні.
Нагадаємо, до Дня української вишиванки у Чернівцях збирали вишиті сорочки для військових. На запит бійців відгукнулися майстрині з усієї країни.
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