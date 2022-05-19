В Черкассах создали боевую вышиванку для ВСУ (фото)

В Черкассах создали боевую вышиванку для ВСУ (фото)

В Черкассах местные художники вместе с бойцом терробороны создали боевую вышиванку. Они уверяют, что аналогов такой в мире не существует.

Об этом сообщили на странице 188 отдельной бригады территориальной обороны в Facebook.

Инициатива создания вышиванки, говорят, принадлежит бойцу, который является специалистом по искусствоведению.

"Совместным трудом бойцов теробороны и художников создали стильную, колоритную и современную вышивку, которую можно носить на боевой рубашке ВСУ. Первыми моделями, безусловно, стали авторы идеи", — рассказали в теробороне.

Напомним, ко Дню украинской вышиванки в Черновцах собирали вышитые рубашки для военных. На запрос бойцов откликнулись мастерицы со всей страны.

Фото: 118 отдельная бригада территориальной обороны

Фото: 118 отдельная бригада территориальной обороны

В Черновцах собирают вышиванки для украинских бойцов

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