В Черкассах создали боевую вышиванку для ВСУ (фото)

В Черкассах местные художники вместе с бойцом терробороны создали боевую вышиванку. Они уверяют, что аналогов такой в мире не существует.
Об этом сообщили на странице 188 отдельной бригады территориальной обороны в Facebook.
Инициатива создания вышиванки, говорят, принадлежит бойцу, который является специалистом по искусствоведению.
"Совместным трудом бойцов теробороны и художников создали стильную, колоритную и современную вышивку, которую можно носить на боевой рубашке ВСУ. Первыми моделями, безусловно, стали авторы идеи", — рассказали в теробороне.
Напомним, ко Дню украинской вышиванки в Черновцах собирали вышитые рубашки для военных. На запрос бойцов откликнулись мастерицы со всей страны.
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