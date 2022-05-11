Подари вышиванку защитнику: в Черновцах собирают вышитые рубашки

Ко Дню украинской вышиванки в Черновцах собирают вышитые рубашки для военных. На запрос бойцов откликнулись мастерицы со всей страны.

В Черновцах собирают вышитые рубашки, чтобы наши военные смогли надеть их в День украинской вышиванки. Отмечается он в третий четверг мая, и в этом году приходится на 19 число. До этого времени организаторы акции хотят собрать как можно больше сорочек, чтобы отправить их бойцам.

Об этом в среду, 11 мая, говорится в сюжете ТСН.

Говорят, когда в очередной раз передавали бойцам амуницию, те же попросили у них вышитые рубашки. На этот запрос откликнулись мастерицы со всей страны. Часть уже передала свои готовые изделия, некоторые – сели специально отшивать рубашки. Собрали уже несколько десятков вышиванок. Узоры – и традиционные украинские, и современная патриотическая символика. В большинстве своем цвета красно-черные, а еще зеленые – под цвет военной формы. Вышиванки повезут бойцам на следующей неделе – в первую очередь на восток и юг страны.

"Сегодня у нас есть заказ на более 100 рубашек – это адресно от военных. Мы попытаемся собрать больше. Военные говорят – чтобы защищала, чтобы была как оберег", — рассказывает организатор акции Леся Воронюк.

В Черновцах собирают вышиванки для украинских бойцов

Напомним, что заслуженная художница Украины Александра Телиженко создает почти 4-метровый рушник для победы Украины в войне с Россией. Коллеги, как и сама художница, называют этот рушник пророческим и верят, что его завершение принесет Украине победу. Концепцию этого произведения на полотне художница разработала незадолго до начала войны, хотя идея его создания возникла еще 20 лет назад. Этот рушник как бы "дождался своего времени".

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