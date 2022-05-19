До Харкова щодня повертається по дві тисячі людей - ОВА

До Харкова поступово повертаються мирні мешканці, які виїхали з міста на початку війни.

Щодня до обласного центру лише потягами повертається близько двох тисяч людей. Крім того, є й ті, хто приїздить на власному автотранспорті.

Про це в інтерв'ю "Фокус" розповів голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"У лютому — на початку березня Харковом їздило, умовно кажучи, 30 машин цивільних. Ми всі їх знали. Наразі вже бачимо і затори, і черги. Ринки переповнені тощо. Люди масово повертаються. Одразу відчувається, що у місті стало відносно безпечно", - розповідає очільник ОВА.

Повертаються люди загалом до області, каже Синєгубов. Крім того, у регіоні чимало внутрішньо переміщених осіб. Наприклад, у передмісті Харкова, у місті Мерефа, від 10 до 15 тис. мешканців, але зараз там проживає близько 20-25 тис. осіб.

За словами Синєгубова, у перші п'ять днів війни з області залізничним транспортом виїхало близько 700 тис. людей. Також близько пів мільйона мешканців поїхали автотранспортом.

"Частина населення зараз мігрує по області. Багато хто вже повертається до Харкова, триває реєстрація внутрішньо переміщених осіб. Люди у нас діляться на кілька категорій: ті, хто виїхав за межі Харкова та Харківської області; ті, хто виїхав за кордон; люди, які мігрують усередині області у пошуках більш безпечного місця", - розповів очільник ОВА.

Як повідомлялося, українські військові витісняють російських окупантів у Харківській області, але близько 25% території досі окуповано. Наразі тривають активні бойові дії на півночі, на північно-східному, а також на Ізюмському напрямах Харківщини.

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