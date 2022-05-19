Оккупанты обстреляли Институт проблем эндокринной патологии в Харькове

Российские оккупанты продолжают гатить по Харькову.

В Харьковской области продолжаются боевые действия высокой интенсивности. Российские оккупанты пытаются удержать занятые рубежи на Харьковском направлении, провести контратаки. Украинские защитники наносят врагу серьезные потери.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

Ранним утром 19 мая оккупанты атаковали Киевский район Харькова. По данным ОВА, обстрел произошел около 4:00. Вражеский снаряд попал в котельную Института проблем эндокринной патологии.

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По предварительным данным, пострадавших нет. В течение суток солдаты армии агрессора обстреливали Циркуны, Прудянку, Ольховатку. В результате трое гражданских пострадали.

В селе Циркуны Харьковского района повреждены два частных домовладения. Ночью госпитализировали 63-летнюю женщину, которая была ранена в результате обстрела в Лозовском районе.

В Изюмском направлении оккупанты из артиллерии вели наступательные боевые действия в районе Большой Камышевахи. На отдельных участках понес значительные потери и был вынужден отступить.

Напомним, около 25% территории Харьковской области оккупировано, но показатель уменьшается.