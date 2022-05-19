Зеленський привітав українців з Днем вишиванки (відео)

У третій четвер травня в Україні відзначають День вишиванки: цього року - це 19 травня.

Президент України Володимир Зеленський привітав українців із цим святом.

Відеозвернення з'явилося на його сторінці у соціальній мережі.

Президент був лаконічним. Коротко, але емоційно привітав українців з Днем вишиванки.

"Сильна, незламна, смілива і вільна! З Днем вишиванки, Україно!", – так привітав українців у зверненні президент.

Крім того, на сторінках глави держави у соцмережах з'явилося й тематичне відео до свята. У відео - кадри з української нової реальності - війни. Саме вишиванка стала священним оберегом українців на цій війні, наголошують у ролику. Відеоряд супроводжує пісня на вірш Дмитра Павличка "Два кольори".

Нагадаємо, вишиванка - це не лише особливий елемент святкового національного одягу, але й важлива частина культури українського народу. Саме тому знати про існування такої події як День вишиванки повинен кожен українець. Читайте в матеріалі ТСН.ua, коли ця дата та яка у неї історія.

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