Зеленський привітав українців з Днем вишиванки (відео)

У третій четвер травня в Україні відзначають День вишиванки: цього року - це 19 травня.
Президент України Володимир Зеленський привітав українців із цим святом.
Відеозвернення з'явилося на його сторінці у соціальній мережі.
Президент був лаконічним. Коротко, але емоційно привітав українців з Днем вишиванки.
"Сильна, незламна, смілива і вільна! З Днем вишиванки, Україно!", – так привітав українців у зверненні президент.
Крім того, на сторінках глави держави у соцмережах з'явилося й тематичне відео до свята. У відео - кадри з української нової реальності - війни. Саме вишиванка стала священним оберегом українців на цій війні, наголошують у ролику. Відеоряд супроводжує пісня на вірш Дмитра Павличка "Два кольори".
Нагадаємо, вишиванка - це не лише особливий елемент святкового національного одягу, але й важлива частина культури українського народу. Саме тому знати про існування такої події як День вишиванки повинен кожен українець. Читайте в матеріалі ТСН.ua, коли ця дата та яка у неї історія.