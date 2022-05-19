Зеленский поздравил украинцев с Днем вышиванки (видео)

В третий четверг мая в Украине отмечают День вышиванки: в этом году – это 19 мая.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с праздником.

Видеообращение появилось на его странице в социальной сети.

Президент был лаконичен. Коротко, но эмоционально поздравил украинцев с Днем вышиванки.

"Сильная, несгибаемая, смелая и свободная! С Днем вышиванки, Украина!", — так поздравил украинцев в обращении президент.

Кроме того, на страницах главы государства в соцсетях появилось и тематическое видео к празднику. В видео – кадры из украинской новой реальности – войны. Именно вышиванка стала священным оберегом украинцев на этой войне, отмечают в ролике. Видеоряд сопровождает песня на стихотворение Дмитрия Павлычко "Два кольори".

Напомним, вышиванка – это не только особый элемент праздничной национальной одежды, но и важная часть культуры украинского народа. Именно поэтому знать о существовании такого события, как День вышиванки, должен каждый украинец. Читайте в материале ТСН.ua, когда эта дата и какая у нее история.

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