Пес Патрон сменил "броник" на вышиванку: трогательное фото

Сегодня, в День вышиванки, помощник саперов пес Патрон сменил "броник" на вышиванку.
Об этом сообщают в пресс-службе ГСЧС Украины.
“Поддерживая традиции, сегодня наш Патрон сменил свой броник на вышиванку. Выглядит круто, как вы думаете? Кстати, работу сегодня никто не отменял — ищем, разминируем, работаем на победу”, — подчеркнули в ГСЧС Украины.
Напомним, что в Черкассах создали боевую вышиванку для ВСУ.
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