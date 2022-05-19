Пес Патрон сменил "броник" на вышиванку: трогательное фото

Сегодня, в День вышиванки, помощник саперов пес Патрон сменил "броник" на вышиванку.

Об этом сообщают в пресс-службе ГСЧС Украины.

“Поддерживая традиции, сегодня наш Патрон сменил свой броник на вышиванку. Выглядит круто, как вы думаете? Кстати, работу сегодня никто не отменял — ищем, разминируем, работаем на победу”, — подчеркнули в ГСЧС Украины.

Напомним, что в Черкассах создали боевую вышиванку для ВСУ.

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