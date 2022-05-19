Если Украина будет в составе НАТО, риск ядерной войны уменьшится - Мельник

Вступление Украины в НАТО снизит риск ядерной войны.

По словам посла Украины в Германии Андрея Мельника, Украина сейчас имеет больше шансов на вступление в Альянс, чем до войны.

Об этом сказал в посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью Funke.



"Понятно одно: мы хотим быстрее вступить в НАТО. Это может произойти так же быстро, как в случае со Швецией или Финляндией. Требовалось только чисто политическое решение, чтобы быстро интегрировать Украину в Альянс. Я считаю, что Украина сегодня имеет гораздо больше шансов на членство в НАТО, чем до войны. Если бы Украина была в Альянсе, риск ядерной войны снизился бы", – пояснил дипломат.

Напомним, что НАТО не ожидает серьезных изменений на украинско-российском фронте в ближайшие недели, однако считает, что Украина сможет вернуть оккупированные территории Донбасса и Крыма.

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