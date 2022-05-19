Полиция Днепропетровщины эвакуировала из Бахмута мирных жителей

Правоохранители Днепропетровщины помогли эвакуировать 40 мирных жителей Бахмута Донецкой области. А жителям села Дружковка вместе с волонтерами передали помощь.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции области.

Как стало известно, полицейские офицеры Песчанской территориальной громады приехали в Донецкую область и передали ее жителям гуманитарную помощь.

Кроме того, в безопасное место в Днепропетровской области они эвакуировали четыре десятка мирных жителей.

“Спасенных граждан они доставили в безопасное место во временное убежище Днепропетровщины. Чтобы снова увидеть улыбку на лицах спасенных детишек и их родителей полицейские рассказывали им забавные истории из своей жизни, но напоследок волонтеры подарили малышам мягкие игрушки”, — рассказали в Нацполиции области.

Напомним, что оккупанты обстреляли Институт проблем эндокринной патологии в Харькове.

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