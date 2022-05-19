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В Днепре посреди улицы нашли противопехотную мину

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В Днепре посреди улицы нашли противопехотную мину

Фото: Информатор/Двор, где нашли мину

В Днепре на улице Калиновой19 мая нашли противопехотную мину. Ее заметил прохожий в кустах возле дома и позвонил на линию "101".

Об этом сообщает "Информатор".

Правоохранители открыли уголовное производство по ст. 263-й УК Украины – незаконное обращение с оружием и боеприпасами. Они выясняют, как мина попала во двор.

Напомним, в центре Днепра у грузовика FAW отказали тормоза и он врезался в столб. Водитель выехал на пешеходную зону, чтобы не устроить ДТП, чуть не сбил женщину и снес антипарковочные столбики.

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