У центрі Дніпра у вантажівки відмовили гальма (фото)

У центрі Дніпра, на перехресті вулиць Січових Стрільців та Старокозацької, у вантажівки FAW відмовили гальма і вона врізалася в стовп. Водій виїхав на пішохідну зону, щоб не влаштувати ДТП, та зніс антипаркувальні стовпчики.

Про це 18 травня повідомив "Інформатор".

За словами очевидців, у цей час тротуаром ішла жінка з велосипедом, і водій дивом її не збив. Чоловіка госпіталізували з травмами у лікарню в шоковому стані.

Автівка сильно постраждала в результаті зіткнення. На перехресті не працює світлофор, рух регулює поліція.

Нагадаємо, по Дніпру вранці 18 травня російські окупанти вдарили двома ракетами. Одну збила протиповітряна оборона. Інша - влучила в об’єкт транспортної інфраструктури, його зруйновано.

Фото: Інформатор

Фото: Інформатор

Фото: Інформатор

Вночі окупанти вгатили ракетами по Дніпру

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