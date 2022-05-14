Росія випустила по Дніпропетровщині понад 140 ракет: скільки людей загинуло

Росія випустила по Дніпропетровщині понад 140 ракет: скільки людей загинуло

Від початку повномасштабного вторгнення російські окупанти випустили по Дніпропетровщині понад 140 ракет. У результаті загинуло 17 осіб. Пошкоджено близько 300 будівель.

Про це 13 травня повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Окрім ракет, армія РФ била "Смерчами", "Градами" та "Ураганами" по громадам у Дніпропетровській області.

Нагадаємо, вранці 14 травня російські окупанти обстріляли Широківську громаду в Дніпропетровській області. На кількох подвір'ях знайшли касетні боєприпаси.

Наступ ворога на східному напрямку, обстріл Маріуполя - карта бойових дій станом на 14 травня

Читайте також: