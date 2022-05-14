Окупанти обстріляли Дніпропетровську область: постраждали житлові будинки

Вранці 14 травня російські окупанти обстріляли Широківську громаду в Дніпропетровській області. На кількох подвір'ях знайшли касетні боєприпаси.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

За його словами, люди не постраждали. Однак у кількох житлових будинках вибило шибки. Наразі там працюють піротехніки.

Нагадаємо, російські пропагандистські ЗМІ поширюють фейк про Кайдацький міст у Дніпрі. Повідомляється, що він нібито замінований, і через нього за гроші можна виїхати до "ДНР" та Харківської області.

Наступ ворога на східному напрямку, обстріл Маріуполя - карта бойових дій станом на 14 травня

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