Оккупанты обстреляли Днепропетровскую область: пострадали жилые дома

Утром 14 мая российские оккупанты обстреляли Широковскую общину в Днепропетровской области. В нескольких дворах нашли кассетные боеприпасы.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

По его словам, люди не пострадали. Однако в нескольких жилых домах выбило стекла. Сейчас там работают пиротехники.

Напомним, российские пропагандистские СМИ распространяют фейк о Кайдакском мосте в Днепре. Сообщается, что он якобы заминирован, и через него за деньги можно выехать в ДНР и Харьковскую область.

Наступление врага на восточном направлении, обстрел Мариуполя – карта боевых действий по состоянию на 14 мая

Читайте также: