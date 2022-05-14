80-й день войны: прогноз для всех по картам Таро

Карты Таро дают уверенность в сегодняшнем дне.

Карты Таро сейчас являются не просто средством для гадания, с помощью карт Таро, если их использовать в качестве подсказки судьбы, можно узнать немало о себе, вероятном будущем и окружении. Правда, не стоит воспринимать символы карт Таро в качестве истины в последней инстанции, но чтобы сориентироваться в бурном потоке жизни, этот компас вполне уместен.

Начинает наш расклад "Девятка жезлов". Эта карта Таро, которая принадлежит к младшим арканам, свидетельствует о готовности к защите, силе и осознанности. Когда в расписании появляется эта карта, она рассказывает о том, что у вас может появиться ощущение того, что вас могут ранить в отношениях, а потому стоит строить защиту "на всякий случай". В этот период вы также можете упоминать о прошлых неудачах с партнером или партнершей, но не стоит углубляться в воспоминания. Лучше задумайтесь о будущем.

Сейчас вам нужно развивать эмпатию через самосознание и понимание потребностей партнера. На самом деле вы готовы двигаться дальше, но следует сделать первый шаг. Все мы раньше переживали тяжелые времена и раны от прошлых отношений. Однако следует двигаться дальше.

Продолжает наш расклад карта Таро под названием "Пятерка мечей". Эта карта, представляющая младшие арканы, говорит о завоевании и поражениях, признании границ своих возможностей и вероятных конфликтах. Не стоит думать, что ситуация безнадежна, однако и только о своих чувствах не стоит постоянно переживать. В отношениях можно пострадать от нечестного поведения или враждебного отношения.

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Преодолейте свои страхи в любви. Поймите, что из любой ситуации вы не выйдете победителем, но и терпеть часто поражения нельзя. Также не стоит лгать самому себе. Учтите, что некоторые люди могут быть ограничены в своем воображении.

Завершает наш расклад карта Таро под названием "Тройка пентаклей".

Следует достойно работать. Не забывайте о профессионализме, работе в команде и четком планировании. Следует позаботиться о профессиональном росте, грамотной стратегии поведения в бизнесе, осознании своего сильного потенциала и возможностях сотрудничества с людьми. Командный дух поможет вам добиться успеха.

Следует оттачивать свое мастерство. Чтобы двигаться дальше, смело разберитесь во всех деталях. Избавьтесь от зависимости от чужого мнения. Сосредоточьтесь на своих умениях и навыках. Вскоре вас ожидает новый проект, которого вы очень давно ждали.

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