80-й день війни: прогноз для всіх за картами Таро

Карти Таро дають впевненість у сьогоднішньому дні.

Карти Таро зараз є не просто засобом для ворожіння, за допомогою карт Таро, якщо їх використовувати як підказки долі, можна дізнатися чимало про себе, своє ймовірне майбутнє та оточення. Щоправда, не варто сприймати символи карт Таро у якості істини в останній інстанції, але, щоб зорієнтуватися у бурхливому потоці життя, цей компас цілком доречний.

Розпочинає наш розклад "Дев'ятка жезлів". Ця карта Таро, яка належить до молодших арканів, свідчить про готовність до захисту, силу та усвідомленість. Коли у розкладі з'являється ця карта, то вона розповідає про те, що у вас може з'явитися відчуття того, що вас можуть ранити у стосунках, а тому варто будувати захист "про всяк випадок". У цей період ви також можете згадувати про минулі невдачі з партнером чи партнеркою, але не варто заглиблюватися у спогади. Краще замисліться про майбутнє.

Нині вам потрібно розвивати емпатію через самоусвідомлення та розуміння потреб свого партнера. Насправді ви готові рухатися далі, але варто зробити перший крок. Всі ми раніше переживали важкі часи та маємо рани від минулих стосунків. Проте варто рухатися далі.

Продовжує наш розклад карта Таро під назвою "П'ятірка мечів". Ця карта, яка представляє молодші аркани, говорить про завоювання та поразки, визнання меж своїх можливостей та ймовірні конфлікти. Не варто думати, що ситуація — безнадійна, проте й лише про свої почуття не варто постійно переживати. У стосунках ви можете постраждати від нечесної поведінки або ворожого ставлення.

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Подолайте свої страхи у любові. Зрозумійте, що з будь-якої ситуації ви не вийдете переможцем, але й зазнавати часто поразки не можна. Також не варто брехати самому собі. Врахуйте, що деякі люди можуть бути обмежені у своїй уяві.

Завершує наш розклад карта Таро під назвою "Трійка пентаклів".

Варто гідно працювати. Не забувайте про професіоналізм, роботу в команді та чітке планування. Варто потурбуватися про професійне зростання, грамотну стратегію поведінки у бізнесі, усвідомлення свого сильного потенціалу та можливості співпраці з людьми. Командний дух допоможе вам досягнути успіху.

Варто відточувати свою майстерність. Щоб рухатися далі, сміливо розберіться у всіх деталях. Позбудьтеся залежності від чужої думки. Сконцентруйтеся на своїх вміннях та навичках. Незабаром на вас очікує новий проєкт, на який ви дуже давно чекали.

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