У Нігерії студентку забили камінням і спалили через "богохульство"

Двох винуватців релігійного самосуду нігерійська поліція вже затримала.

На півночі Нігерії натовп до смерті закидав камінням студентку за те, що вона нібито опублікувала блюзнірську заяву проти пророка Мухаммеда.

Про це повідомляє CNN з посиланням на місцеву поліцію.

У повідомленні поліції йдеться, що Дебору Якубу, яка навчалася в школі міста Сокото на північному заході Нігерії, оточили однокурсники та закидали камінням.

"Студенти силою вивели жертву з кімнати, де вона була схована шкільною владою, вбили її та спалили будівлю", - сказав речник поліції Санусі Абубакар.

Губернатор штату Сокото Аміну Тамбувал видав наказ про закриття школи та доручив Міністерству вищої освіти та службам безпеки розслідувати інцидент.

На відео, яке поширилося в соціальних мережах, видно групу молодих людей, які кидають камінням і б’ють палицею нерухому вже дівчину. Після убивства нападники спалили тіло жертви.

Двох людей у цій справі вже заарештовано, інших підозрюваних, які фігурують на відео, розшукують.

Цей інцидент може посилити міжконфесійну напругу в країні, яка в основному розділена за релігійними ознаками, причому більшість на півночі становлять мусульмани, а переважно в країні проживають християни.

Нагадаємо, у березні цього року в Саудівській Аравії стратили 81 засудженого до смертної кари за різноманітні злочини, пов'язані з тероризмом. Це найбільш масова страта в сучасній історії цього ісламського королівства.

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