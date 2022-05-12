Россия распространяет фейк о Кайдакском мосте в Днепре

Россия распространяет фейк о Кайдакском мосте в Днепре

Российские пропагандистские СМИ распространяют фейк о Кайдакском мосте в Днепре. Сообщается, что он якобы заминирован, и через него за деньги можно выехать в ДНР и Харьковскую область.

Об этом предупреждает "Стоп фейк Днепр".

Пропагандисты придумали, что за 200 долларов территориальная оборона пропускает людей на указанные территории.

Оккупанты утверждают, что украинские военные заминировали Кайдакский мост и якобы взорвут его, обвинив в этом Россию. Эта информация не соответствует действительности.

"Доверяйте только официальным проверенным источникам информации", — подчеркнули в сообщении.

Напомним, утром 12 мая российские оккупанты обстреляли Днепропетровщину из "Ураганов". Погиб один человек, еще один пострадал.

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