Росія поширює фейк про Кайдацький міст у Дніпрі

Росія поширює фейк про Кайдацький міст у Дніпрі

Російські пропагандистські ЗМІ поширюють фейк про Кайдацький міст у Дніпрі. Повідомляється, що він нібито замінований, і через нього за гроші можна виїхати до "ДНР" та Харьківської області.

Про це попереджає "Стоп фейк Дніпро".

Пропагандисти вигадали, що за 200 доларів територіальна оборона пропускає людей на зазначені території.

Окупанти стверджують, що українські військові замінували Кайдацький міст і нібито підірвуть його, звинувативши в цьому Росію. Ця інформація не відповідає дійсності.

"Довіряйте лише офіційним перевіреним джерелам інформації", - підкреслили у повідомленні.

Нагадаємо, зранку 12 травня російські окупанти обстріляли Дніпропетровщину з "Ураганів". Загинула одна людина, ще одна постраждала.

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