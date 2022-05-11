Дніпровські медики рятують дітей з Луганщини: потрапили під обстріл, коли бігли ховатися до підвалу

Дніпровські медики рятують дітей з Луганщини: потрапили під обстріл, коли бігли ховатися до підвалу

Поранену родину з Луганської області рятують медики у Дніпрі.

Їхнє містечко напередодні 9 травня обстріляли російські окупанти. Снаряди прилетіли в двір 5-поверхівки. Одразу загинули два хлопчики. Двох сестричок, яким 8 та 12 років, важко поранило, коли вони намагалися сховатися в підвалі. Не зачепило лише жінку, яка виховує дівчат. Зараз поранені діти в Дніпрі. Мдики роблять усе можливе, аби вони вижили.

Детальніше про порятунок дітей - у сюжеті ТСН.

Пані Віра ледь стримує сльои, згадуючи події 7 травня. Цього дня уся її родина потрапила під обстріл. Жінка виховує 12-річну доньку і 8-річну онуку, мати якої свого часу покинула дитину. Через постійні обстріли останні три тижні родина фактично жила у підвалі. Крім того, з ними були бабуся і двоє племінників жінки.

Останній обстріл рашистів застиг родину зненацька, коли вони були на вулиці. "Ми прийшли зварити їсти. Поїли і вирішили йти до підвалу. Нам бігти буквально три кроки. Не встигли діти", - згадує мама і бабуся поранених дівчаток Віра Сарікова.

Племінники жінки, яким 11 та 14 років, загинули на місці. Бабусю травмувало уламками. 12-річна Руслана та 8-річна Женя отримали важкі поранення. Не зачепило лише пані Віру. Евакуювати родину допомогли українські військові. Спочатку доправили до лікарні Лисичанська, а згодом поранену родину перевезли до Дніпра. Бабуся має скалкові пораненння. Дівчата - у реанімації.

"12-річна донька Руслана має травму черепа. Зламана рука. Скалка в кисті руки и в нозі. В онуки 8-річної Жені травмовані легені. Також переламана рука. В ніжку скалки потрапили", - каже жінка.

Наразі дніпровські медики вирішують питання щодо транспортування дітей до Львова. Втім, прогнозів жодних не дають. Де шукати прихисток і що робити далі, жінка не загадує. Нині головне для неї, аби двоє найрідніших людей одужали.

До слова, від початку війни лише у лікарнях Дніпра прийняли 67 дітей із мінно-вибуховими та вогнепальними пораненнями. Більшість із них вдалось врятувати.

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